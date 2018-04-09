Ещё
В центре Москвы расширят тротуары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Центральном районе Москвы расширят тротуары и увеличат пешеходные зоны 

ТАСС 1 час назад
Подготовительные работы перед реализацией программы благоустройства начались в районе Лесной улицы в центре Москвы, сообщает в понедельник пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Здесь обновят дорожное покрытие, проведут замену инженерных коммуникаций, отремонтируют водопровод и ливневую канализацию. Ширину тротуаров увеличат на 1,5-3 метра", — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По словам заммэра, благоустройство будет проводиться в соответствии со стилистикой исторической застройки района: тротуары замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов. Также в районе Лесной установят лавочки и урны, разобьют цветники. Будут оборудованы специальные платформы под трамвайные остановки. Увеличится число наземных пешеходных переходов.
На территории Миусского трамвайного парка будет организована парковка, пешеходную зону замостят гранитной плиткой, а напротив депо появится широкий пешеходный переход. 2-я Миусская улица на участке от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка станет полностью пешеходной, на ней появятся лавочки и кленовая аллея. Бирюков добавил, что этими работами завершится благоустройство Лесной улицы и прилегающей территории, начатое в прошлом году.
В сообщении также отмечается, что на 2-й Миусской улице от Миусского переулка до 1-й Миусской улицы частично перекрыто движение, предусмотрен объезд по Миусской площади.
ТАСС: последние новости
Участок московского метро от "Раменок" до "Рассказовки" готов на 90% Искусственные холмы и пруд с островом обустроят в московском парке "Ходынское поле" В московском метро возобновили движение поездов на синей ветке
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России815
Акции Сбербанка рухнули142
Путин наградил американского генерала90
Курс доллара преодолел новый рубеж283
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй88
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение