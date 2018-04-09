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На Лесной улице в Москве тротуары расширят и замостят гранитной плиткой
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На Лесной улице в Москве тротуары расширят и замостят гранитной плиткой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ширину тротуаров на Лесной улице в центре Москвы в ходе благоустройства увеличат на 1,5–3 метра, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как отмечает пресс-служба комплекса городского хозяйства, в районе Лесной улицы проводятся подготовительные работы перед началом программы городского благоустройства.
"Здесь обновят дорожное покрытие, проведут замену инженерных коммуникаций, отремонтируют водопровод и ливневую канализацию. Ширину тротуаров увеличат на 1,5–3 метра. Их замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов — эта гамма стилистически соответствует исторической застройке улиц: зданию Миусского трамвайного парка и РХТУ имени Д. И. Менделеева", — сказал Бирюков.
По его словам, на обозначенной территории установят лавочки и урны, разобьют цветники, а осенью высадят деревья и кустарники. На проезжей части уложат новый асфальт. Полосы движения станут уже, но их количество останется прежним. Под трамвайные остановки обустроят специальные платформы, а напротив Миусского трамвайного депо будет организован широкий пешеходный переход. Общее число наземных пешеходных переходов тоже вырастет.
Кроме того, в порядок приведут территорию Миусского трамвайного парка площадью 2,7 гектара — для посетителей организуют парковочные места, а пешеходную зону замостят гранитной плиткой, отмечает пресс-служба комплекса.
При этом отмечается, что участок 2-й Миусской улицы от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка станет полностью пешеходным, там появится «зеленая» площадь с лавочками и кленовой аллеей.
"В прошлом году мы привели в порядок участок Лесной улицы от 1-го Лесного переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы. Там проложили более километра трамвайных путей, которые ведут к площади Тверская Застава, на самой площади обустроили разворотное кольцо. В этом году полностью завершим ремонт Лесной улицы и территорий вокруг нее", — рассказал Бирюков.
По данным пресс-службы комплекса, на Лесной улице уже проложили кабельную канализацию, обустроили участок водосточной сети, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки. В данный момент старые фонари заменяют на современные с энергосберегающими лампами.
В связи с работами частично перекрыто движение на 2-й Миусской улице от Миусского переулка до 1-й Миусской улицы, предусмотрен объезд по Миусской площади.
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