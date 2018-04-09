Число вакансий стало в 4 раза больше безработных

В Москве число вакансий в 4,3 раза превысило количество безработных

Число вакансий в Москве превышает количество зарегистрированных в службе занятости в 4,3 раза, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина в понедельник.

"К концу 2017 года количество предложений от работодателей в Москве в 4,3 раза превысило число состоящих на учете в службе занятости столицы", — цитирует Сергунину пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Как следует из сообщения ведомства со ссылкой на Мосгорстат, в последний месяц прошлого года потребность в работниках, заявленная в службу занятости, выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 43%. Число занятых в экономике города за этот же период увеличилась на 154,5 тысячи человек.

Отмечается, что уровень зарегистрированной безработицы в Москве остается на низком уровне — 0,42% от экономически активного населения города.