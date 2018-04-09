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Названы темпы строительства жилья в Москве
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Названы темпы строительства жилья в Москве 

360tv.ru 1 час назад
В столице построили почти 400 квадратных метров жилья с начала 2018 года. Об этом сообщили в пресс‐службе департамента градостроительной политики города, передает РИА «Новости».
Москвичи получили 26 новых социальных и инфраструктурных объектов. За первые три месяца в столице была построена недвижимость общей площадью 742 тысячи квадратных метров, из которых 371 тысяча квадратных метров — это жилые дома.
Помимо жилых домов в числе введенной нежилой недвижимости числятся: пристройка к поликлинике в Бескудниковском переулке, административное здание на улице Петровка, 38, храмовый комплекс Русской православной церкви в Вешняках и  административно-деловой
центр во Внуково.
Строители также возвели гостиницы на улице Островитянова, в поселке Остафьево Новомосковского административного округа и многофункциональный коммерческий центр на Новоясеневском проспекте.
Ранее первые жители западных районов Москвы начали переселяться в новое жилье в рамках реновации. Городские власти подготовили для переезда москвичей из хрущевок четыре дома, в которых расположены около 700 квартир, передает сайт «Дни.ру».
В минувшую среду
премьер-министр
страны Дмитрий Медведев согласился с идеей расширить программу до масштабов всей страны. Он встретился с членами партии «Справедливая Россия» и поддержал озвученное ими предложение реализовать реновацию по всей стране.
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