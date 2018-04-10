Эстакаду на Большой Академической улице, которая свяжет две автомобильные хорды, начнут строить в этом году

В Москве в четвертом квартале этого года начнут строить разворотную эстакаду, которая позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную хорду. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. «Эстакада появится на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, затем проведем торговые процедуры для определения подрядной организации на строительство», — сказал Бочкарев. По его словам, длина эстакады составит около 400 метров. В пресс-службе столичного департамента строительства уточнили, что планируется построить 350 м съезда с улицы Большая Академическая на Северо-Восточную хорду, боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северо-Восточной хорды по шесть-восемь полос движения.. На Большой Академической улице построят эстакаду. Разворотную эстакаду, которая позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную хорду, начнут строить в четвертом квартале этого года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. " Эстакада появится на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, затем проведем торговые процедуры для определения подрядной организации на строительство", — сказал А. Бочкарев. Длина эстакады составит около 400 метров. Планируется построить 350 метров съезда с ул. Большая Академическая на Северо-Восточную хорду, боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северо-Восточной хорды по шесть-восемь полос движения. Также возведут надземный пешеходный переход, установят шумозащитные экраны и новые светофоры, переложат инженерные коммуникации. «Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что строительство этого участка дороги необходимо для перераспределения транспортных потоков северной части города и снижения нагрузки на основные магистрали: Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, север МКАДа, улицу Большая Академическая», — подчеркнул А. Напомним, Северо-Западная хорда — скоростная магистраль, которая пройдет через северный и западный районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее длина составит 78,6 км. Трасса соединит Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.. На Большой Академической начнут строить разворотную эстакаду. Работы запланированы на конец 2018 годаВ конце 2018 года на участке от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе начнут строить разворотную эстакаду. Новая дорога позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, сейчас ведутся проектно-изыскательные работы, после чего проведут торги и выберут подрядчика для выполнения работ. «Длина эстакады составит около 400 метров. Большая Академическая на Северо-Восточную хорду, боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северо-Восточной хорды по шесть-восемь полос движения», — говорится в сообщении на портале столичного Стройкомплекса. Эстакада должна разгрузить Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе и перераспределить транспортные потоки на севере Москвы.. Эстакада на Большой Академической улице свяжет две автомобильные хорды. В конце 2018 года в Москве начнут строить эстакаду, которая позволит выехать с Северо-Западной хорды на Северо-Восточную хорду. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы. Она будет возведена на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Кроме того, здесь построят надземный пешеходный переход. Также будут установлены шумозащитные экраны и светофоры.. Эстакаду для съезда с Северо-Западной хорды в Москве начнут строить до конца 2018 года. Строительство эстакады для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду планируют начать до конца 2018 года, возводить ее будут на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы. «Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-Западной хорды на Северную рокаду, планируем начать в четвертом квартале. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, после их завершения проведем торговые процедуры для определения подрядной организации на строительство», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Возведение разворотной эстакады планируется на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Общая длина эстакады около 400 метров. Планируется строительство 350 метров съезда с улицы Большая Академическая на Северную рокаду, бокового проезда вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северной рокады по шесть-восемь полос движения. Кроме этого, будет построен надземный пешеходный переход, шумозащитный экран, будут переустроены и построены заново светофорные объекты. Строителям также необходимо будет в большом объеме выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Как отметил Бочкарев, строительство этого участка дороги необходимо для перераспределения транспортных потоков северной части города и снижения нагрузки на основные магистрали — Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАДа, улицу Большая Академическая, Коровинское шоссе.. Эстакаду для Северной рокады и Северо-западной хорды в Москве начнут строить в 2018 году. Разворотную эстакаду для Северной рокады и Северо-западной хорды в Москве начнут строить в четвертом квартале 2018 года, сообщает Nation News. Ее протяженность должна составить 400 м. Об этом заявили в столичном департаменте строительства. Как ожидается, работы начнутся от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. В настоящее время проходят проектно-изыскательные работы. Помимо эстакады, планируется построить 350-метровый съезд с Большой Академической на Северную рокаду вдоль Октябрьской железной дороги и 850 м Северной рокады. Главная задача объекта — снижение нагрузки на север МКАД, Дмитровское, Ленинградское, Коровинское шоссе и Большую Академическую улицу. Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве начали реконструировать развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе.. Новая эстакада свяжет Северо-Западную и Северо-Восточную хорды. В настоящий момент идут проектно-изыскательные работы. Новая эстакада длиной 400 метров в будущем свяжет Северо-Западную и Северо-Восточную хорды. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев. К строительству приступят в IV квартале 2018 года. Эстакада предназначена для съезда с Северо-Западной хорды (СЗХ) на участке от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе. После этапа проектно-изыскательных работ приступят к поиску подрядчика. Всего планируют построить 350 метров съезда с Большой Академической улицы на Северную рокаду, бокового проезда вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северной рокады по 6-8 полос движения каждая. Также на этом участке появится надземный пешеходный переход, шумозащитный экран, переустроят светофоры.. Для съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду построят эстакаду. Работы начнутся до конца года. В этом году в столице планируется начать строительство эстакады на Северо-Западной хорде. — Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-западной хорды на Северную рокаду, планируем начать в четвертом квартале, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. — Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. После этого проведем торги для выбора подрядной компании на строительство. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что строительство этого участка дороги необходимо для перераспределения транспортных потоков северной части города и снижения нагрузки на основные магистрали — Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАДа, улицу Большая Академическая, Коровинское шоссе. Эстакада появится на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. Ее общая длина — около 400 метров. По проекту планируется строительство 350 метров съезда с улицы Большая Академическая на Северную рокаду, бокового проезда вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северной рокады по 6 — 8 полос движения. Кроме этого, построят надземный пешеходный переход, поставят шумозащитный экран. На трассе переустроят и заново установят светофоры. Строители займутся также переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Еще больше новостей столицы — в рубрике «Московская жизнь».. Строительство съезда с Северо-Западной хорды на Северную рокаду начнут до конца года. Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-Западной хорды (СЗХ) на Северную рокаду, планируется начать в четвертом квартале этого года, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. «В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, после их завершения проведем торговые процедуры для определения подрядной организации на строительство», — отметил он. Разворотная эстакада длиной 400 метров появится на участке от улицы Большой Академической до Дмитровского шоссе. Проект также включает съезд с Большой Академической на Северную рокаду, боковой проезд вдоль путей Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северной рокады по шесть — восемь полос движения. «Строительство этого участка дороги необходимо для перераспределения транспортных потоков в северной части города и снижения нагрузки на основные магистрали — Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАД, улицу Большую Академическую, Коровинское шоссе», — добавил Андрей Бочкарев. Строителям предстоит также выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций, возвести надземный пешеходный переход, установить шумозащитные экраны и новые светофоры.. Эстакада позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Ленинградское и Дмитровское шоссе, север МКАД, а также Большую Академическую улицу. Строителям предстоит также выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций, возвести надземный пешеходный переход, установить шумозащитные экраны и новые светофоры. Источник: mos.ru. В Москве эстакадой свяжут Северную рокаду и Северо-западную хорду. В Москве строительство разворотной эстакады начнется в четвертом квартале текущего года. Разворотную эстакаду, обеспечившую съезд с Северо-западной хорды на Северную рокаду, начнут строить в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы. Запланировано, что строительство разворотной эстакады, протяженность которой равна 400 метров, начнут от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. На данный момент проводятся проектно-изыскательные работы. Также сообщается, что помимо эстакады будет построен 350-метровый съезд с улицы Большая Академическая на Северную рокаду, вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров Северной рокады, состоящей из шести-восьми полос движения. Главной задачей строительства данного объекта — снижение нагрузки на север МКАД, Дмитровское, Ленинградское, Коровинское шоссе и Большую Академическую улицу.

Это неполный текст новости