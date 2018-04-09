Коммерческие объекты ТПУ «Некрасовка» выставят на торги до конца года

Коммерческие объекты в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», расположенного на базе одноименной станции метро Кожуховской линии, выставят на торги в течение года.

Как сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев , в составе ТПУ «Некрасовка» инвестором будет построен многофункциональный центр площадью около 56 тысяч квадратных метров с торговыми площадями и общественной зоной, а также подземной парковкой на 300 машиномест.

Кроме того, силами городского инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» будет построен и ТПУ «Косино», который объединит пассажиропотоки двух станций метро — «Косино» Кожуховской линии и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской, а также платформы Косино Рязанского направления железной дороги.

— Это будет транспортно-пересадочный узел агломерационного значения, его пассажиропоток превысит 250 тысяч человек в сутки, — сказал Альберт Суниев. — Проект является сложным единым инженерным технологическим комплексом, в котором коммерческая часть конструктивно связана с транспортными объектами.