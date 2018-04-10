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Пожарно-тактические учения прошли ночью в московском метро
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Пожарно-тактические учения прошли ночью в московском метро 

ТАСС 1 час назад
Фото: Южные горизонты
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московский метрополитен и столичное управление МЧС в ночь на 10 апреля провели совместные пожарно-тактические учения по отработке действий при эвакуации пассажиров и ликвидации пожара в поезде, сообщается во вторник на Едином транспортном портале.
"В учениях были задействованы аварийно-восстановительные формирования всех профильных подразделений Московского метрополитена, более 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ МЧС России по Москве, а также около 150 человек личного состава спасателей", — говорится в сообщении.
Кроме того, к учениям были привлечены сотрудники ГУ МВД России по Москве, Центра экстренной медицинской помощи, аварийно-спасательная бригада ВГСЧ и Российского союза спасателей (Россоюзспас).
По легенде нештатная ситуация произошла в час пик во втором вагоне поезда, когда он следовал по Арбатско— Покровской линии от станции «Измайловская» к станции «Первомайская». Машинист принял решение довести поезд до станции, чтобы эвакуировать пассажиров и ликвидировать нештатную ситуацию. Как только состав доехал до «Первомайской», из него оперативно вывели условных пассажиров, а движение поездов было прекращено на участке от «Щелковской» до «Измайловской». Эвакуация проводилась через северный и южный вестибюли, при этом двери были зафиксированы в открытом положении, а станция работала только на выход пассажиров.
Учения проходили в режиме реального времени. Пожарные расчеты прибыли на место в кратчайшие сроки и приступили к действиям, как только получили информацию о снятии напряжения с контактного рельса. Были проложены магистральные линии, а также задействован внутренний водопровод метрополитена.
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