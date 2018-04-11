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Пробки в Москве достигли восьми баллов
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Пробки в Москве достигли восьми баллов 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Транспортная загруженность в Москве в вечерний час пик, по данным на 18:40 мск в среду, достигла восьми баллов. Об этом сообщается на портале «Яндекс. Пробки».
Как уточняется в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter, в данный момент осложнено движение на юге и юго-востоке по внутренней стороне Садового кольца от станции метро «Таганская» до улицы Большой Ордынки.
"На Третьем транспортном кольце скорости снижены на юге и юго-западе по внешней стороне от 2-го Красногвардейского проезда до Даниловской набережной", — отмечается в сообщении.
МКАД медленно «едет» на юго-востоке в обоих направлениях.
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 Ещё 14 источников 
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