Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Транспортная загруженность в Москве в вечерний час пик, по данным на 18:40 мск в среду, достигла восьми баллов. Об этом сообщается на портале «Яндекс. Пробки».

Как уточняется в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter, в данный момент осложнено движение на юге и юго-востоке по внутренней стороне Садового кольца от станции метро «Таганская» до улицы Большой Ордынки.

"На Третьем транспортном кольце скорости снижены на юге и юго-западе по внешней стороне от 2-го Красногвардейского проезда до Даниловской набережной", — отмечается в сообщении.

МКАД медленно «едет» на юго-востоке в обоих направлениях.