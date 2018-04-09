П. Бирюков: Почти 6,5 га территории парка «Ходынское поле» благоустроят до конца года

Почти 6,5 га территории парка «Ходынское поле» на северо-западе столицы будет благоустроено в 2018 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В парке «Ходынское поле» продолжается благоустройство, начатое прошлым летом. В этом году работы будут проходить на бывшем пустыре площадью 6,4 га, а общая площадь составит 25,5 га. Он разместится между Ходынским бульваром и территорией, которую когда-то занимала взлетно-посадочная полоса бывшего Центрального аэродрома им. М. Фрунзе», — сказал П. Бирюков.

Заммэра отметил, что концепция благоустройства парка разработана с учетом пожеланий москвичей. «Здесь обустроят искусственные холмы со смотровыми площадками, пруд с островом, благоустроенной набережной и удобными спусками к воде. По всему парку установят дополнительные опоры освещения. Летом художественная подсветка будет оформлена в теплых тонах, а зимой — в холодных», — добавил П. Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, на берегах пруда разобьют цветники, а над водой обустроят удобные мостики. На набережной появится детская площадка с безопасным резиновым покрытием, в парке высадят яблоневый сад с пешеходным бульваром, на котором обустроят сухой фонтан. Вдоль прогулочных дорожек установят деревянные лавочки, урны и питьевые фонтанчики. По всему парку пройдет велодорожка протяженностью 2,5 км, появятся велопарковки. Для любителей спорта построят площадки для воркаута, паркура и игры в волейбол, тренажерный комплекс для пожилых людей, два теннисных корта, дорожку для бега с резиновым покрытием и скейт-парк. Зимой в парке планируется прокладывать лыжные трассы и строить горки для катания на «ватрушках».

В дополнение к уже растущим видам деревьев в новом парке высадят дубы и каштаны, а в цветниках можно будет увидеть розы и клевер. Несколько участков засеют злаковыми культурами.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в столице было благоустроено 113 зеленых зон. Среди них парк «Академический», «Сад будущего», а также площадь Юности в Зеленограде. Концепции преобразования этих территорий выбирали горожане в рамках общественных обсуждений и голосования на проекте «Активный гражданин». В этом году откроется еще 10 обновленных парков культуры и отдыха.