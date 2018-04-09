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Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
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Искусственные холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Работы проведут на бывшем пустыре, площадь которого составляет 6,4 гектара.
Столичные власти продолжат благоустройство парка «Ходынское поле», которое началось летом прошлого года.
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что концепция благоустройства территории была сформирована с учетом пожеланий горожан.
— Здесь обустроят искусственные холмы со смотровыми площадками, пруд с островом, благоустроенной набережной и удобными спусками к воде, — рассказал он.
На берегах пруда обустроят цветники, а над водой построят мостики. На набережной появится детская площадка, а рядом — сад с яблоками, дубами и каштанами.
Работы проведут на бывшем пустыре, площадь которого составляет 6,4 гектара, после чего общая площадь парка достигнет 25,5 гектара.
По всей территории парка пройдет велодорожка протяженностью 2,5 километра. Кроме того, спортсмены смогут воспользоваться площадками для воркаута, паркура, волейбола, тенниса и скейтборда.
Петр Бирюков добавил, что летом парковое освещение будет оформлено в теплой гамме, а зимой — в холодной, передает «Интерфакс».
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