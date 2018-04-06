В новой Москве проектируются автодороги протяженностью около 100 км

В настоящее время в новой Москве проектируется около 100 километров автодорог, а строится примерно 120 километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Строительству дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в новой Москве уделяется большое внимание. Уже к настоящему времени с момента присоединения здесь построено свыше 80 километров дорог и эта работа продолжается. В настоящее время развернуты работы по строительству еще около 120 километров дорог, при этом еще около 100 километров магистралей проектируется», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин

Он пояснил, что проектируется как реконструкция уже существующих крупных магистралей, так и строительство новых небольших дорог — так называемых поперечных связей, которые обеспечивают транспортную доступность небольших населенных пунктов, а также позволяют избегать лишнего перепробега.

Жидкин напомнил, что всего до конца 2022 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы будет построено более 250 километров дорог.