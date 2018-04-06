Ещё
В новой Москве проектируются автодороги протяженностью около 100 км
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В новой Москве проектируются автодороги протяженностью около 100 км 

РИАМО 6 апреля 2018
Фото: РИАМО
В настоящее время в новой Москве проектируется около 100 километров автодорог, а строится примерно 120 километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Строительству дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в новой Москве уделяется большое внимание. Уже к настоящему времени с момента присоединения здесь построено свыше 80 километров дорог и эта работа продолжается. В настоящее время развернуты работы по строительству еще около 120 километров дорог, при этом еще около 100 километров магистралей проектируется», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Он пояснил, что проектируется как реконструкция уже существующих крупных магистралей, так и строительство новых небольших дорог — так называемых поперечных связей, которые обеспечивают транспортную доступность небольших населенных пунктов, а также позволяют избегать лишнего перепробега.
Жидкин напомнил, что всего до конца 2022 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы будет построено более 250 километров дорог.
РИАМО: последние новости
Самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве можно снять в апреле за 20 тыс руб Детеныш росомахи родился в Московском зоопарке Акция по раздельному сбору мусора стартовала в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул334
Санкции обрушили российский рынок262
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»202
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй95
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия214
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение