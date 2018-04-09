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В Москве начали строить ограждающие конструкции вестибюля станции метро «Ржевская»
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В Москве начали строить ограждающие конструкции вестибюля станции метро «Ржевская» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Специалисты «Мосметростроя» приступили к сооружению ограждающих конструкций будущего вестибюля станции метро «Ржевская» Большой кольцевой линии, к настоящему времени построены два вертикальных ствола, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Специалисты АО «Мосметрострой» приступили к сооружению ограждающих конструкций методом «стена в грунте» вестибюля строящейся станции «Ржевская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Работы на объекте находятся в активной фазе», — отмечается в сообщении.
Как пояснил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, уже построено два вертикальных ствола. На первом — глубиной 47 метров — ведется проходка горных выработок к пересадочному узлу на станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии. В начале апреля завершилась проходка второго 66-метрового ствола. Через него будет вестись строительство станционного комплекса «Ржевская».
Вестибюль станции «Ржевская» расположится в сквере Рижской площади с выходами к одноименному вокзалу и существующему подземному переходу. «Ржевская» запроектирована пилонной станцией глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. Согласно замыслу архитекторов, дизайн-концепция станции и вестибюля подчеркнет близость с историческим районом и железнодорожным вокзалом. Своего рода «портал в город» — элемент в виде арки — будет отражен на платформенной части и входном наземном павильоне.
АО «Мосметрострой» ведет строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии, включающий станции «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская» с перегонными тоннелями и комплексом притоннельных сооружений. Общая протяженность — около 7,3 тысячи метров.
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