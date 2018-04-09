В Москве Северо-западную хорду и Северную рокаду свяжут эстакадой

МОСКВА , 9 апр — РИА Недвижимость. Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-западной хорды на Северную рокаду, планируется начать в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

Возведение эстакады протяженностью 400 метров планируется на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, сообщается в пресс-релизе.

Кроме эстакады, планируется строительство 350 метров съезда с улицы Большая Академическая на Северную рокаду, бокового проезда вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северной рокады по шесть-восемь полос движения, говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, строительство этого участка позволит перераспределить транспортные потоки северной части города и снизить нагрузки на Ленинградское и Дмитровское шоссе, север МКАД, Большую Академическую улицу и Коровинское шоссе.