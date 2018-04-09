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В Москве Северо-западную хорду и Северную рокаду свяжут эстакадой
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В Москве Северо-западную хорду и Северную рокаду свяжут эстакадой 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Строительство разворотной эстакады, которая обеспечит съезд с Северо-западной хорды на Северную рокаду, планируется начать в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении департамента строительства Москвы.
Возведение эстакады протяженностью 400 метров планируется на участке от улицы Большая Академическая до Дмитровского шоссе. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, сообщается в пресс-релизе.
Кроме эстакады, планируется строительство 350 метров съезда с улицы Большая Академическая на Северную рокаду, бокового проезда вдоль Октябрьской железной дороги и 850 метров участка Северной рокады по шесть-восемь полос движения, говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, строительство этого участка позволит перераспределить транспортные потоки северной части города и снизить нагрузки на Ленинградское и Дмитровское шоссе, север МКАД, Большую Академическую улицу и Коровинское шоссе.
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