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Размер премий за медицинские достижения в Москве вырос в 10 раз
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Размер премий за медицинские достижения в Москве вырос в 10 раз 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве в 2017 году в 10 раз увеличился размер премий за достижения в области медицины, сообщил в понедельник на заседании круглого стола «Московский врач: профессионализм, развитие, статус» руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Система грантов будет развиваться, появятся новые в этом году. Или такой факт — за 2017 год размер премий правительства Москвы за достижения в области медицины увеличился в 10 раз», — сказал Хрипун.
Он добавил, что в бюджете 2017 года было выделено 4,5 миллиарда рублей на поддержку здравоохранения.
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