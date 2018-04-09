Размер премий за медицинские достижения в Москве вырос в 10 раз

Москве в 2017 году в 10 раз увеличился размер премий за достижения в области медицины, сообщил в понедельник на заседании круглого стола «Московский врач: профессионализм, развитие, статус» руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун «Система грантов будет развиваться, появятся новые в этом году. Или такой факт — за 2017 год размер премий правительства Москвы за достижения в области медицины увеличился в 10 раз», — сказал Хрипун. Он добавил, что в бюджете 2017 года было выделено 4,5 миллиарда рублей на поддержку здравоохранения.