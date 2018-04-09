На трёх улицах в центре Севастополя ограничат движение автотранспорта

Севастополе из-за капитального ремонта дорожного полотна ограничат движения автотранспорта по трём улицам в центре города, заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов . Об этом сообщает ForPost.

С 10 апреля на улице Новороссийской запретят движение всех автотранспортных средств, кроме тролейбусов. Ограничение движения также введут на Одесской и Партизанской улицах.

Автобусные остановки перенесут с Новороссийской улицы перенесут на Большую Морскую.

Ремонтные работы должны завершиться к 1 июля. По словам Титова, стоимость капитального ремонта дорожного полотна на Новороссийской улице составит 42 миллиона рублей.