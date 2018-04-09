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На трёх улицах в центре Севастополя ограничат движение автотранспорта
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На трёх улицах в центре Севастополя ограничат движение автотранспорта 

Парламентская газета 11 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Севастополе из-за капитального ремонта дорожного полотна ограничат движения автотранспорта по трём улицам в центре города, заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов. Об этом сообщает ForPost.
С 10 апреля на улице Новороссийской запретят движение всех автотранспортных средств, кроме тролейбусов. Ограничение движения также введут на Одесской и Партизанской улицах.
Автобусные остановки перенесут с Новороссийской улицы перенесут на Большую Морскую.
Ремонтные работы должны завершиться к 1 июля. По словам Титова, стоимость капитального ремонта дорожного полотна на Новороссийской улице составит 42 миллиона рублей.
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