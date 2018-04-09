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Москвичей предостерегли о надвигающемся похолодании
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Москвичей предостерегли о надвигающемся похолодании 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Холодный циклон обрушится на столицу к четвергу, 12 апреля.
О том, что в ближайшие дни погода в Москве вновь изменится, сайту телеканал «Звезда» сообщили в Гидрометцентре РФ.
Как сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в ближайшие два дня температура может доходить до +20 градусов, однако в среду она кардинально изменится.
«Можно наслаждаться фантастической погодой в понедельник-вторник, она опережает климат на два месяца. Это настоящая весна. Завтра обещают +16-20 градусов. В этой связи, в ночь на среду пройдет холодный фронт, ночные температуры опустятся до +2-4 градусов, а дневные до +7. Но это совершенно естественно, мы живем в умеренном климате. В четверг перемещающийся циклон опустит ночную температуру до -2 градусов. А в выходные снова будет тепло», — рассказал Вильфанд.
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