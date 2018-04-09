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В Москве начали строить станцию метро «Ржевская»
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В Москве начали строить станцию метро «Ржевская» 

РИА Недвижимость 46 минут назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. В Москве началось строительство вестибюля станции «Ржевская» Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
Как уточняется в нем, сейчас строители сооружают ограждающие конструкции методом «стена в грунте».
"Ржевская" будет пилонной станцией глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. Выходы из вестибюля станции будут вести на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в существующий подземный переход.
Первый участок Большой кольцевой линии открылся в конце февраля. Полностью строительство нового кольца московского метрополитена планируется завершить до конца 2022 года. На нем появится 31 станция, общая протяженность линии составит около 69 километров.
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