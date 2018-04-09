В Москве начали строить станцию метро «Ржевская»

МОСКВА , 9 апр — РИА Недвижимость. В Москве началось строительство вестибюля станции «Ржевская» Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении столичного департамента строительства.

Как уточняется в нем, сейчас строители сооружают ограждающие конструкции методом «стена в грунте».

"Ржевская" будет пилонной станцией глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. Выходы из вестибюля станции будут вести на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в существующий подземный переход.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся в конце февраля. Полностью строительство нового кольца московского метрополитена планируется завершить до конца 2022 года. На нем появится 31 станция, общая протяженность линии составит около 69 километров.