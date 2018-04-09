Началось строительство вестибюля станции БКЛ «Ржевская»

Началось строительство вестибюля станции «Ржевская» Большой кольцевой линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Новая станция откроется рядом с Рижской площадью и Крестовским путепроводом. Ее пассажиры смогут пересаживаться на одноименную станцию оранжевой линии подземки.

Отмечается, что оформление новой станции БКЛ выбирали участники проекта «Активный гражданин», которые высказались за концепцию «портал в город». Согласно этому проекту, основным архитектурным элементом наземного павильона «Ржевской» будет арка. Этот же элемент присутствует в дизайне платформы.

"Ржевская" − одна из трех станций глубокого заложения на Большой кольцевой линии. Две другие −это станции «Нижняя Масловка» и «Шереметьевская», − отметил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

Из западного вестибюля «Ржевской» можно будет попасть на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в существующий подземный переход. Выход из восточного вестибюля станции будет вести к железнодорожной платформе Ржевская.

Первый участок Большой кольцевой линии открыли для пассажиров 26 февраля. Он включает станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шепелиха» и «Деловой центр». С них пассажиры могут пересесть на четыре радиальные линии метро и станции МЦК. Запуск участка новой ветки позволил жителям районов Пресненский, Хорошевский, Хорошево-Мневники, Беговой и Аэропорт добираться из одного района в другой в обход центра.