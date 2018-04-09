В Самаре запустили приложение для поиска ближайшей станции метро

Гостям чемпионата мира по футболу — 2018 будет легче ориентироваться в транспортной навигации Самары . Для их удобства запустили приложение для поиска ближайшей станции метро в городе.

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, — Программа ищет в пределах установленного радиуса и показывает направление и расстояние до каждой из точек подземки. При выборе станции пользователь получает кратчайший маршрут до нее относительно своей геопозиции. Переключаться между станциями можно как в пределах одной ветки, так и на карте. Помимо Самары здесь доступны метрополитены Москвы Казани и Нижнего Новгорода, — рассказали разработчики.

Для удобства пользователей приложение «МетроКомпас» можно перевести на русский, английский, китайский и украинский языки.

Остается надеяться, что новую программу по достоинству оценят гости города. По итогам соцопроса подземка остается самым непопулярным видом общественного транспорта в Самаре. Услугами метро пользуются только 1% горожан.

Сейчас в Самаре открыты десять станций метрополитена. Завершить работы на «Алабинской» планируется в 2019 году. Высвободившиеся средства перенесены на 2020 год на выполнение строительно-монтажных работ на станции «Самарская».

О том, как сейчас выглядят недостроенные тоннели «Алабинской» и что еще необходимо там сделать, вы узнаете из нашего репортажа.