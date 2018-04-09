Назначены дополнительные пригородные поезда для калининградских дачников

Калининградская железная дорога с 14 апреля запускает дополнительные пригородные поезда для дачников.

Стрельня

Пригородные поезда будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням (отправлением с Южного вокзала в 07:45, из Стрельни — в 19:10).

Утренний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:35. При этом по понедельникам, пятницам, воскресеньям и праздничным дням он будет следовать до станции Мамоново, по средам и субботам — до станции Ладушкин . В обратном направлении из Ладушкина поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 16:45, из Мамоново — по воскресеньям и праздничным дням в 16:20.

По вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням назначено два поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 09:05, обратно из Балтийска в 16:34.