Ещё
В Екатеринбурге к 2020 году обновят подвижной состав метрополитена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге к 2020 году обновят подвижной состав метрополитена 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Весь подвижной состав метрополитена Екатеринбурга будет обновлен к 2020 году, сообщил журналистам в понедельник заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.
"Мы сейчас разработали программу на 2018, 2019, 2020 годы по обновлению всего подвижного состава метрополитена. Дело в том, что в 2020 году у нас заканчивается эксплуатационный срок вагонов метро. И нам необходимо за эти три года полностью обновить весь подвижной состав метрополитена. Мы разработали программу, по которой в этом году мы два состава отправляем на капитально-восстановительный ремонт", — сказал замглавы.
Он добавил, что один конкурс на ремонт состава уже состоялся. «Его выиграл Красноярский вагоноремонтный завод. И поезд в ближайшее время уедет туда на ремонт. И в этом году, в третьем или четвертом квартале, мы планируем приобрести еще два новых состава из четырех вагонов», — отметил Архипов.
Метрополитен в Екатеринбурге был открыт в 1991 году, он состоит из одной ветки, в которую входят девять станций.
РИА Новости: последние новости
В Москве число вакансий в 4,3 раза превысило количество безработных На Лесной улице в Москве тротуары расширят и замостят гранитной плиткой Синоптики рассказали, когда в Москве полностью растает снег
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России815
Акции Сбербанка рухнули142
Путин наградил американского генерала90
Курс доллара преодолел новый рубеж283
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй88
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение