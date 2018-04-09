В Екатеринбурге к 2020 году обновят подвижной состав метрополитена

ЕКАТЕРИНБУРГ , 9 апр — РИА Новости . Весь подвижной состав метрополитена Екатеринбурга будет обновлен к 2020 году, сообщил журналистам в понедельник заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов

"Мы сейчас разработали программу на 2018, 2019, 2020 годы по обновлению всего подвижного состава метрополитена. Дело в том, что в 2020 году у нас заканчивается эксплуатационный срок вагонов метро. И нам необходимо за эти три года полностью обновить весь подвижной состав метрополитена. Мы разработали программу, по которой в этом году мы два состава отправляем на капитально-восстановительный ремонт", — сказал замглавы.

Он добавил, что один конкурс на ремонт состава уже состоялся. «Его выиграл Красноярский вагоноремонтный завод. И поезд в ближайшее время уедет туда на ремонт. И в этом году, в третьем или четвертом квартале, мы планируем приобрести еще два новых состава из четырех вагонов», — отметил Архипов.

Метрополитен в Екатеринбурге был открыт в 1991 году, он состоит из одной ветки, в которую входят девять станций.