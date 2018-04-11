Ещё
В Пскове 13 апреля на улице Волкова и Труда будет перекрыто движение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пскове 13 апреля на улице Волкова и Труда будет перекрыто движение 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Администрация города Пскова предупреждает, что 13 апреля в городе с 12 до 16 часов вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Волкова на участке от улицы Труда до улицы Герцена, улице Герцена на участке от улицы Л. Поземского до улицы Волкова.
В качестве объезда определена улица Труда. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение перекроют из-за проведения Всероссийских соревнований «Венок славы Александра Невского».
Администрация города просит автомобилистов с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.
АиФ Северо-запад: последние новости
Пскович подозревается в нарушении половой неприкосновенности подростка Герой России Анатолий Лебедь разбился на мотоцикле в Сокольниках 1,6 тонн целлюлозы рухнуло на рабочих «Монди Сыктывкарского ЛПК»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства105
200 человек погибли при падении самолета в Алжире37
Россия пригрозила сбивать ракеты США848
Украина начала операцию «Граница-2018»33
Рубль продолжил безустанное падение367
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение