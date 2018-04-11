В Пскове 13 апреля на улице Волкова и Труда будет перекрыто движение

Администрация города Пскова предупреждает, что 13 апреля в городе с 12 до 16 часов вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Волкова на участке от улицы Труда до улицы Герцена, улице Герцена на участке от улицы Л. Поземского до улицы Волкова. В качестве объезда определена улица Труда. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение перекроют из-за проведения Всероссийских соревнований «Венок славы Александра Невского». Администрация города просит автомобилистов с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.