Аварийность на московских дорогах за пять лет снизилась на 30%

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Аварийность на дорогах в российской столице снизилась на 30% за пять лет, сообщили РИА Новости в центре организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

В центре подчеркнули, что этому способствовало в том числе то, что в городе построили новые развязки и внедрили интеллектуальную транспортную систему.

"За последние пять лет совместными усилиями всех служб города проделана огромная работа в области транспорта и дорог — построены новые развязки, внедрена интеллектуальная транспортная система, снижена более чем на 30% аварийность, переразмечено сотни участков, полностью изменено пространство центральной части города", — рассказали в ЦОДД.