Ещё
Резкое похолодание ждет Нижегородскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Резкое похолодание ждет Нижегородскую область 

Newsroom24 41 минуту назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает сообщает Яндекс. Погода, в понедельник ожидается до 14-16 градусов тепла.
Однако к вечеру значительно похолодает, а  ночью температура опустится до 1 градуса ниже нуля. Пойдет небольшой снег.
11 апреля, в среду днем, температура составит 3-4 градуса выше нуля, а ночью опуститься до 3-5 мороза.
До субботы в дневные часы воздух будет прогреваться до +4 +7, в то время как по ночам столбики термометра будут опускаться до отметки в 0+2 градусов.
Теплая погода вернется в регион только в воскресенье, когда температура поднимется до 11 — 12 градусов тепла.
Newsroom24: последние новости
Дополнительные электрички для дачников появятся в Нижегородской области Нижегородские автобусы изменят свои маршруты в Пасху Экономкласс появится в поездах «Сапсан» с 1 июля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ128
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым395
США приготовились к удару по Сирии1058
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США251
Рубль ждет технический отскок36
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение