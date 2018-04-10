Резкое похолодание ждет Нижегородскую область

Как сообщает сообщает Яндекс. Погода, в понедельник ожидается до 14-16 градусов тепла.

Однако к вечеру значительно похолодает, а ночью температура опустится до 1 градуса ниже нуля. Пойдет небольшой снег.

11 апреля, в среду днем, температура составит 3-4 градуса выше нуля, а ночью опуститься до 3-5 мороза.

До субботы в дневные часы воздух будет прогреваться до +4 +7, в то время как по ночам столбики термометра будут опускаться до отметки в 0+2 градусов.

Теплая погода вернется в регион только в воскресенье, когда температура поднимется до 11 — 12 градусов тепла.