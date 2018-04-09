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Позагорать и поиграть в футбол: в Северном Бутове построят трехъярусный парк
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Позагорать и поиграть в футбол: в Северном Бутове построят трехъярусный парк 

Мир24 1 час назад
В пойме реки Битцы в московском районе Северно Бутово благоустроят рельефный парк, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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