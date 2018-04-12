В Ростове ограничат движение по улице Нансена

В Ленинском районе Ростова с 30 апреля по 20 мая перекроют часть улицы Нансена. Движение будет ограничено между домами № 107 и 111.

— На этом участке будут ремонтировать теплотрассу, — сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Кроме того, в апреле и мае движение ограничат на бульваре Дружбы от 2-й Краснодарской до Коммунистического проспекта, по переулку Семашко от Текучева до Мечникова, по улице Малиновского от Доватора до Еременко и еще на ряде других улиц. Карту ограничение можно посмотреть здесь.