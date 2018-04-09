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Строящимся петербургским станциям метро грозит отключение от электроснабжения
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Строящимся петербургским станциям метро грозит отключение от электроснабжения 

Интересант 1 час назад
Все строящиеся данный момент станции Петербургского метрополитена могут остаться в ближайшее время могут столкнуться с проблемами подачи электроэнергии.
Как сообщает РБК со ссылкой на АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК), причина заключается в долгах подрядчика, которым является ОАО «Метрострой», задолжавшего за электричество более 63 миллионов рублей.
В ПСК уточнили, что «Метрострой» не платит за электричество с июля 2017 года, перспективы оплаты компании также не ясны. Таим образом, подача электричества может быть ограничена на строящуюся станцию метро «Новокрестовская», а также и в шахты Невско-Василеостровской, Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской веток, где сейчас ведется прокладка путей и строительство новых станций.
Напомним, согласно последнему утвержденному графику, «Новокрестовская» должна принять пассажиров уже 29 апреля. Кроме нее, к старту чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, должна заработать еще одна станция — «Беговая». На станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» пассажиров планировалось запустить в конце этого года.
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