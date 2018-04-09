Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Снежный покров в лесах и в парках Москвы полностью сойдет 10 апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она рассказала, что на всех метеостанциях города снег уже растаял, на данный момент только по одному сантиметру осталось в центре в районе Балчуга и в Тушино.
"Сегодня будет очень теплый день, я думаю, что весь снег растает. Исключение составят только парки. В Измайловском парке, где есть станция, снег не везде, но там, где есть, высота составляет примерно 6-10 сантиметров. Будем рассчитывать, что за сегодня и за завтра и там большая часть снега все-таки растает", — заключила она.
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