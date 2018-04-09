Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Синоптики рассказали, когда в Москве полностью растает снег

Она рассказала, что на всех метеостанциях города снег уже растаял, на данный момент только по одному сантиметру осталось в центре в районе Балчуга и в Тушино.

"Сегодня будет очень теплый день, я думаю, что весь снег растает. Исключение составят только парки. В Измайловском парке, где есть станция, снег не везде, но там, где есть, высота составляет примерно 6-10 сантиметров. Будем рассчитывать, что за сегодня и за завтра и там большая часть снега все-таки растает", — заключила она.