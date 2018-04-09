Названа квартира с самой низкой стоимостью аренды в апреле в Москве

Рейтинг наиболее доступных предложений ежемесячно составляет Департамент аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость

На второй позиции — жильё со ставкой 22 тысячи рублей. Это также «однушка», расположенная на Бескудниковском бульваре в 7 минутах езды от станции метро «Петровско-Разумовская». Квартира находится на 8-м этаже 9-этажного дома, в наличии мебель и бытовая техника.

Строчкой ниже — объект с аналогичной стоимостью. В аренду сдается «однушка», которая расположена на 4-м этаже 17-этажного дома, в 15 минутах транспортом от станции метро «Речной вокзал». В квартире произведен косметический ремонт, имеется вся мебель и бытовая техника.

А завершает список самых доступных предложений «однушка» за 31 тысячу рублей. Жильё расположено на 7-м этаже 12-этажного дома, в 10 минутах пешком от станции метро «Площадь Ильича». В квартире выполнен косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и бытовая техника.