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Минимальная ставка аренды в Москве держится на уровне 20 тысяч рублей
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Минимальная ставка аренды в Москве держится на уровне 20 тысяч рублей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
За 20 тысяч рублей в Москве можно снять однокомнатную квартиру на верхнем этаже пятиэтажки в Перово, в 10 минутах ходьбы от метро. Квартира сдается с мебелью и техникой.
За 22 тысячи рублей сдается однушка с мебелью и техникой в 7 минутах езды от станции метро «Петровско-Разумовская». За те же деньги можно снять квартиру в 15 минутах езды от метро «Речной вокзал».
За 24 тысячи сдается однокомнатная квартира после косметического ремонта в 5 минутах езды от «Рязанского проспекта». За 25 тысяч — однушка на 4-м этаже пятиэтажки в пяти минутах езды от «Профсоюзной».
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