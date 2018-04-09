Минимальная ставка аренды в Москве держится на уровне 20 тысяч рублей

За 20 тысяч рублей в Москве можно снять однокомнатную квартиру на верхнем этаже пятиэтажки в Перово, в 10 минутах ходьбы от метро. Квартира сдается с мебелью и техникой.

За 22 тысячи рублей сдается однушка с мебелью и техникой в 7 минутах езды от станции метро «Петровско-Разумовская». За те же деньги можно снять квартиру в 15 минутах езды от метро «Речной вокзал».

За 24 тысячи сдается однокомнатная квартира после косметического ремонта в 5 минутах езды от «Рязанского проспекта». За 25 тысяч — однушка на 4-м этаже пятиэтажки в пяти минутах езды от «Профсоюзной».