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Синоптики предупредили о похолодании и дожде в ночь на 11 апреля
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Синоптики предупредили о похолодании и дожде в ночь на 11 апреля 

RT на русском 30 минут назад
Фото: RT на русском
В течение недели в Москве сохранится тёплая погода, кратковременное похолодание придёт в ночь на среду, 11 апреля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, кратковременные дожди пройдут вечером во вторник, 10 апреля.
«В ночь на среду тоже короткие ливневые осадки, северо-восточный холодный порывистый ветер 5 —10 м/с. Температура резко понизится до +2…+4 °С, по области 0…+ 5 °С. Днём в среду переменная облачность, утром ещё местами возможны кратковременные осадки, днём уже солнечно, но ощутимо посвежеет в сравнении с предыдущим днём: в Москве это +7…+9 °С по области + 6…+11 °С», — рассказал Тишковец.
Отмечается, что солнечная погода вернётся в Москву в четверг, 12 апреля.
«В четверг — пятницу — антициклональная погода, москвичей ждёт много солнца, без осадков», — добавил синоптик.
Ранее «Аргументы неделi» передавали, что синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца.
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