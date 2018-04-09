Ещё
В середине недели в Москву придет похолодание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В середине недели в Москву придет похолодание 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Похолодание придет в Москву в середине начавшейся недели, ночами будет подмораживать до минус 3 градусов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России.
«Сегодня днем 16-18 градусов, в ночь — плюс 3-8 градусов. Во вторник пройдет атмосферный холодный фронт и немножко остудит. За фронтом — переменная облачность без осадков, будет попрохладнее, ночные температуры до нуля, в четверг даже до минус 3 градусов. Днем будет прогреваться, но не так сильно, плюс 7-12 градусов в среду, в пятницу — до 14 градусов, по выходным — плюс 12-18 градусов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в Москве со вторника и до конца недели ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 18-22 метров в секунду.
Сотрудник Гидрометцентра также подчеркнул, что снежный покров в Московском регионе сокращается. В Москве высота сугробов не выше сантиметра, в Подмосковье — не выше 7 сантиметров.
Второй месяц весны в Москве считается самым нестабильным в плане погоды, поэтому жителям стоит наслаждаться солнечными апрельскими днями, добавил собеседник агентства.
«У нас не Сахара, у нас Москва, самый нестабильный район. Сейчас у нас апрель очень солнечный, столько солнца в Москве в этот период редко когда увидите, так что выходите на улицу и наслаждайтесь», — сказал сотрудник Гидрометцентра.
РИАМО: последние новости
Рельефный парк благоустроят в пойме реки Битцы Детеныш росомахи родился в Московском зоопарке Первые электробусы начнут курсировать в Москве до сентября
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии261
Степаненко покидает Россию65
Швыряющая младенцев медработница попала на видео34
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты994
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение