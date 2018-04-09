В середине недели в Москву придет похолодание

Похолодание придет в Москву в середине начавшейся недели, ночами будет подмораживать до минус 3 градусов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России

«Сегодня днем 16-18 градусов, в ночь — плюс 3-8 градусов. Во вторник пройдет атмосферный холодный фронт и немножко остудит. За фронтом — переменная облачность без осадков, будет попрохладнее, ночные температуры до нуля, в четверг даже до минус 3 градусов. Днем будет прогреваться, но не так сильно, плюс 7-12 градусов в среду, в пятницу — до 14 градусов, по выходным — плюс 12-18 градусов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Москве со вторника и до конца недели ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 18-22 метров в секунду.

Сотрудник Гидрометцентра также подчеркнул, что снежный покров в Московском регионе сокращается. В Москве высота сугробов не выше сантиметра, в Подмосковье — не выше 7 сантиметров.

Второй месяц весны в Москве считается самым нестабильным в плане погоды, поэтому жителям стоит наслаждаться солнечными апрельскими днями, добавил собеседник агентства.

«У нас не Сахара, у нас Москва, самый нестабильный район. Сейчас у нас апрель очень солнечный, столько солнца в Москве в этот период редко когда увидите, так что выходите на улицу и наслаждайтесь», — сказал сотрудник Гидрометцентра.