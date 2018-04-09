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В столице выбрали 200 участников «Музыки в метро»
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В Москве выбрали более 200 новых участников проекта «Музыка в метро» 

ТАСС 2 часа назад
Более 200 артистов выбрали для участие в проекте "Музыка в метро" в 2018 году. Музыканты начнут выступать перед пассажирам подземки с середины апреля, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента транспорта.
"По итогам конкурсного отбора 220 новых солистов и групп получат аккредитацию на выступление в рамках проекта "Музыка в метро". Уже в середине апреля новые участники выступят перед пассажирами, а количество площадок проекта увеличится на 14 и составит 32 официальных места для выступления в Московском метрополитене", — сказали в пресс— службе.
В течение пяти дней, с 12 по 16 марта, в Центре профориентации Московского метрополитена проходили живые прослушивания музыкантов, желающих стать участниками проекта. Экспертное жюри оценивало конкурсантов по нескольким параметрам: техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление.
Заявки на участие в третьем сезоне проекта поступили от 1150 исполнителей и групп, более 400 — приняли участие в живых прослушиваниях. Список исполнителей, прошедших отбор и получивших аккредитацию на один год, опубликован на сайте проекта.
Проект "Музыка в метро" был создан весной 2016 года Московским метрополитеном совместно с департаментом транспорта столицы при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. За три года существования проекта в метро состоялось более 30 тыс. выступлений артистов, а количество площадок выросло с 3 до 32.
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