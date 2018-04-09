Москвичей ждет кратковременное похолодание

В течение недели погода в столице будет неустойчивой. Во второй половине недели ожидаются ночные заморозки, но к выходным вновь потеплеет, сообщает портал «Метеоновости».

Сегодня и завтра в столице погода солнечная и теплая, однако уже к вечеру вторника в город придет похолодание с усилением ветра до 15 метров в секунду. Днем в среду без осадков, максимальная температура в городе не выше 8..10 градусов. За сутки в городе похолодает градусов на 7-9.

В четверг и пятницу в ночные часы при небольшой облачности воздух будет остывать в столице до 1..3 градусов. Днем холодный воздух за счет солнца станет постепенно прогреваться. И уже к выходным дневная температура повысится до 10..15 градусов, что выше нормы почти на три градуса.