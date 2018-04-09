Строящуюся станцию метро «Новокрестовская» могут отключить от электричества

АО «Петербургская сбытовая компания» планирует приостановить подачу энергии на нескольких объектах. Такая необходимость возникла из-за долгов компании «Метрострой» в размере 63,3 млн рублей. Отключить электричество могут на станции «Новокрестовская», шахте 465 Невско-Василеостровской линии, шахтах 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахте 841 Красносельско-Калининской ветки.

Если строительная компания не погасит долги, то ограничительные меры вступят в силу. Напомним, что официальное открытие новой станции «Новокрестовская» запланировано на 29 апреля.