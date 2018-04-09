Ещё
«Аэроэкспресс» продлит время работы до трёх часов ночи на время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэроэкспресс» продлит время работы до трёх часов ночи на время ЧМ-2018 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Компания «Аэроэкспресс», которая занимается перевозками пассажиров в столичные аэропорты продлит время курсирования своих поездов до трёх часов ночи.
“Мы опираемся на опыт, полученный в ходе Кубка конфедераций. Пока компания точно продлит движение поездов до трех часов ночи в дни, когда московские матчи будут начинаться в вечернее время. При этом интервалы сокращаться не будут. То есть, будет назначаться по три-четыре дополнительных рейса. Возможен вариант запуска одного-двух утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча. В этом случае работать мы будет не с шести часов утра, а с пяти. Но это по необходимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период проведения чемпионата мира по футболу (с 14 июня по 15 июля) «Аэроэкспресс» планирует перевезти около 1,2 млн пассажиров.
Сообщение «Аэроэкспресс» продлит время работы до трёх часов ночи на время ЧМ-2018 появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Москве пройдет экологическая акция «Разделяй и используй» На станции «Курская» мужчина упал под поезд Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул201
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй79
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия171
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»114
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина44
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение