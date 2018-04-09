«Аэроэкспресс» продлит время работы до трёх часов ночи на время ЧМ-2018 

Компания «Аэроэкспресс», которая занимается перевозками пассажиров в столичные аэропорты продлит время курсирования своих поездов до трёх часов ночи.
“Мы опираемся на опыт, полученный в ходе Кубка конфедераций. Пока компания точно продлит движение поездов до трех часов ночи в дни, когда московские матчи будут начинаться в вечернее время. При этом интервалы сокращаться не будут. То есть, будет назначаться по три-четыре дополнительных рейса. Возможен вариант запуска одного-двух утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча. В этом случае работать мы будет не с шести часов утра, а с пяти. Но это по необходимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период проведения чемпионата мира по футболу (с 14 июня по 15 июля) «Аэроэкспресс» планирует перевезти около 1,2 млн пассажиров.
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