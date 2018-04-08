Жителей и гостей Москвы пригласили стать участниками фестиваля «Пасхальный дар»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы принять участие в открывшемся фестивале «Пасхальный дар».

«В Москве открылся фестиваль «Пасхальный дар», посвященный добрым делам. «Пасхальный дар» ждет вас на своих площадках. Приходите», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что впервые его участниками стали 20 крупнейших благотворительных фондов города.

Фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить в Москве с 7 по 15 апреля на 38 разных площадках. Гостей фестиваля ждут пасхальные угощения от московских рестораторов, отличный выбор сувениров, богатая развлекательная программа для детей и взрослых. Кроме того, у гостей фестиваля будет возможность поучаствовать в благотворительных проектах.