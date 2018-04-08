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Жителей и гостей Москвы пригласили стать участниками фестиваля «Пасхальный дар»
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Жителей и гостей Москвы пригласили стать участниками фестиваля «Пасхальный дар» 

РИАМО 22 часа назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы принять участие в открывшемся фестивале «Пасхальный дар».
«В Москве открылся фестиваль «Пасхальный дар», посвященный добрым делам. «Пасхальный дар» ждет вас на своих площадках. Приходите», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что впервые его участниками стали 20 крупнейших благотворительных фондов города.
Фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить в Москве с 7 по 15 апреля на 38 разных площадках. Гостей фестиваля ждут пасхальные угощения от московских рестораторов, отличный выбор сувениров, богатая развлекательная программа для детей и взрослых. Кроме того, у гостей фестиваля будет возможность поучаствовать в благотворительных проектах.
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