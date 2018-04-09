Синоптики рассказали о резком похолодании в Москве в ночь на 11 апреля

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Резкое похолодание ожидает жителей Москвы в ночь на 11 апреля, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в понедельник.

"Поздним вечером с приближением холодного фронта небо нахмурится, пройдут кратковременные дожди, которые в ночь на среду перейдут уже в осадки. Произойдет резкое понижение температуры с 15-20 градусов тепла во вторник до 0 — плюс 5 ночью в среду", — сказал собеседник агентства.

При этом днем во вторник погода будет солнечная и сухая, а температура днем составит плюс 17-20 градусов в Москве, по области — до 15-20 градусов тепла. «Это будет самый теплый день на неделе», — подчеркнул собеседник агентства.