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Синоптики рассказали о резком похолодании в Москве в ночь на 11 апреля
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Синоптики рассказали о резком похолодании в Москве в ночь на 11 апреля 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Резкое похолодание ожидает жителей Москвы в ночь на 11 апреля, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в понедельник.
"Поздним вечером с приближением холодного фронта небо нахмурится, пройдут кратковременные дожди, которые в ночь на среду перейдут уже в осадки. Произойдет резкое понижение температуры с 15-20 градусов тепла во вторник до 0 — плюс 5 ночью в среду", — сказал собеседник агентства.
При этом днем во вторник погода будет солнечная и сухая, а температура днем составит плюс 17-20 градусов в Москве, по области — до 15-20 градусов тепла. «Это будет самый теплый день на неделе», — подчеркнул собеседник агентства.
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