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Концерт в честь Дня космонавтики состоится на Люблинской
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Концерт в честь Дня космонавтики состоится на Люблинской 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В четверг, 12 апреля, в Культурном центре имени Астахова на Люблинской улице праздничным концертом отметят День космонавтики.
Творческие коллективы поздравят жителей с праздником музыкальными номерами. Об этом сообщила менеджер по культурно-массовому досугу учреждения Анастасия Дамарская.
— Концертная программа является музыкальным поздравлением от творческих коллективов нашего культурного центра, — пояснила Анастасия Дамарская.
Вход свободный, приглашаются все желающие. Концерт состоится в большом концертном зале по адресу: улица Люблинская, дом 149, станция метро «Марьино». Начало в 19.00. (то)
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