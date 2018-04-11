Концерт в честь Дня космонавтики состоится на Люблинской

В четверг, 12 апреля, в Культурном центре имени Астахова на Люблинской улице праздничным концертом отметят День космонавтики.

Творческие коллективы поздравят жителей с праздником музыкальными номерами. Об этом сообщила менеджер по культурно-массовому досугу учреждения Анастасия Дамарская.

— Концертная программа является музыкальным поздравлением от творческих коллективов нашего культурного центра, — пояснила Анастасия Дамарская.

Вход свободный, приглашаются все желающие. Концерт состоится в большом концертном зале по адресу: улица Люблинская, дом 149, станция метро «Марьино». Начало в 19.00. (то)