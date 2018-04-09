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Московский планетарий подготовил интересные факты о космосе для пользователей Wi-Fi столичной подземки
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Московский планетарий подготовил интересные факты о космосе для пользователей Wi-Fi столичной подземки 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Московский планетарий поделится интересными фактами о космосе с пассажирами метро ко Дню космонавтики, сообщает пресс-службе планетария.
«Сколько созвездий на небе, чему равен один нептунианский год и в какой точке Солнечной системы можно быстро сбросить вес без диеты — с 9 по 30 апреля эти и многие другие факты о космосе узнает каждый пассажир столичной подземки при подключении к сети Wi-Fi», — говорится в сообщении.
Как уточняется, пассажиры столичного метро при подключении к сети MT_FREE смогут увидеть на промежуточном экране заставки с интересными фактами о космосе и астрономии.
«Астрономы планетария постарались собрать для проекта наиболее любопытную информацию из истории освоения космоса, о планетах Солнечной системы и Луне и описать их кратко и простым языком. Получилась такая необычная космическая энциклопедия, которая понравится и взрослым, и детям», — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу и рекламе Московского планетария Юлии Ким.
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