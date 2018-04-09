Московский планетарий подготовил интересные факты о космосе для пользователей Wi-Fi столичной подземки

Московский планетарий поделится интересными фактами о космосе с пассажирами метро ко Дню космонавтики, сообщает пресс-службе планетария.

«Сколько созвездий на небе, чему равен один нептунианский год и в какой точке Солнечной системы можно быстро сбросить вес без диеты — с 9 по 30 апреля эти и многие другие факты о космосе узнает каждый пассажир столичной подземки при подключении к сети Wi-Fi», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пассажиры столичного метро при подключении к сети MT_FREE смогут увидеть на промежуточном экране заставки с интересными фактами о космосе и астрономии.