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С 11 апреля станция метро «Невский Проспект» изменит режим работы
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С 11 апреля станция метро «Невский Проспект» изменит режим работы 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Об этом сообщили в пресс-службе подземки. В течение четырех дней на станции будут устанавливать кабины дежурного.
В связи с этим 11 апреля вестибюль 1 — выход на Михайловскую улицу — будет открыт с 07:00, а закроется на вход в 00:28, на выход — в 00:50. Вестибюль 2 с выходом на канал Грибоедова будет работать с 05:36 до 23:00.
Так, 12 и 13 апреля вестибюль 1 откроется в 05:36, а закроется на вход в 00:28, на выход — в 00:50. При этом вестибюль 2 будет работать с 07:00 до 23:00. 14 апреля вестибюль 1 будет работать с 05:36 до 23:00. Вестибюль 2 откроют в 07:00, и он закроется на вход в 00:28, на выход — в 00:50.
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