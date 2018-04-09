Режим работы вестибюлей «Невского проспекта» изменится на 4 дня

Режим работы вестибюлей станции метро «Невский проспект» изменится, сообщает пресс-служба городской подземки. Новый график вступит в силу в среду, 11 апреля.

С 11 апреля первый вестибюль с выходом на Михайловскую улицу будет работать с 07.00. В 00.28 он закроется на вход, а в 00.50 — на выход.

Вестибюль 2 на канале Грибоедова будет работать на вход и выход с 05.36 до 23.00.

В четверг и пятницу, 12 и 13 апреля, вестибюль 1 откроется в 05.36, а закроется на вход в 00.28, на выход — в 00.50. Второй вестибюль будет открыт с 07.00 до 23.00.

Наконец, 14 апреля вестибюль 1 будет принимать пассажиров с 05.36 до 23.00, а вестибюль 2 откроется в 07.00 и закроется на вход в 00.28, на выход — в 00.50.

Изменения связаны с работами по оснащению кабинами дежурного по вестибюлю.

Пассажиров просят быть внимательными и в случае необходимости пользоваться близлежащими станциями метро.