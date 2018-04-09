Скорость транспорта в столице выросла на 12%

ЦОДД: скорость движения транспорта в Москве за последние пять лет увеличилась на 12%

Скорость движения автомобилей в Москве за последние пять лет в утренний и вечерний часы пик выросла на 12% и 8% соответственно. Это произошло несмотря на рост числа автомобилей и масштабные работы по благоустройству улиц, которые потребовали ограничения движения в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Согласно подсчетам аналитиков ЦОДД, движение в Москве за последние пять лет улучшилось несмотря на ряд негативных факторов. Так, средняя скорость движения в утренний час пик выросла на 12%, в вечерний — на 8%. В частности, в 2017 году скорость на Дмитровском шоссе выросла на 13% по сравнению с 2016 годом", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что таких результатов удалось добиться из-за строительства новых развязок, реконструкции вылетных магистралей, внедрения интеллектуальной транспортной системы. "Кроме того, на вылетных магистралях были проведены работы по настройке светофоров для более безопасного и комфортного передвижения общественного и личного транспорта. За счет этого за последний год там на 3% увеличилась скорость движения", — добавили в ЦОДД.

Вместе с тем, там уточнили, что число зарегистрированных автомобилей в Москве и Московской области с 2010 года увеличилось почти на 1 млн и в 2017 году составило 7,7 млн Кроме того, растет число экономически активных пассажиров в городском транспорте, "что говорит о том, что автомобилисты все чаще выбирают общественный транспорт для передвижения по городу". "Стоит добавить, что в течение последних нескольких лет велись масштабные работы по благоустройству почти 200 улиц, и движение было сильно ограничено, — сказали в пресс-службе.

Ранее британские сайт GoCompare.com опубликовал аналитические данные, согласно которым Москва занимает первое место среди европейских городов по времени нахождения жителей в автомобильных пробках, опережая по этому показателю Лондон и Париж. Согласно приведенным данным, в течение года москвичам приходится проводить в уличных заторах 91 час, лондонцам — 73 часа, а парижанам — 65.