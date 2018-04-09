Стартует серия экскурсий по кинематографической Москве

Эти ознакомительные прогулки проведет Олег Рассохин — москвовед, журналист, писатель и постоянный автор нашей газеты.

Наш округ — едва ли не самый кинематографический в Москве . Чего стоит один «Мосфильм» — знаменитая киностудия, которая сама по себе представляет отдельный город. Автобусная экскурсия «Кино в ЗАО» пройдет (вернее, проедет) от Театра на Юго-Западе через проспект Вернадского, смотровую площадку МГУ , улицу Довженко, Мосфильмовскую улицу, площадь Европы и закончится на набережной Тараса Шевченко . Сейчас данная прогулка в разработке. Но можно начать знакомство с кинематографической Москвой с Басманного района, где снимались, например, эпизоды фильмов «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве», «Брат-2».

Это полуторачасовая пешеходная экскурсия, рассчитанная на слушателей старше 12 лет. Она пройдет 22, 23, 28, 29, 30 апреля. Группы — до 20-ти человек. Сбор — в 14 часов у наземного вестибюля станции метро «Чкаловская». Справки по телефону 8 495 150 36 10 и на сайте www.museikino.ru в разделе «Билеты и экскурсии». Следите за анонсами следующих экскурсий Олега Рассохина в рамках экскурсионной программы Музея кино.

Кстати, именно Музей кино, переехавший из Раменок на ВДНХ, дал старт данному проекту.