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Стартует серия экскурсий по кинематографической Москве
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Стартует серия экскурсий по кинематографической Москве 

На Западе Москвы 53 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Эти ознакомительные прогулки проведет Олег Рассохин — москвовед, журналист, писатель и постоянный автор нашей газеты.
Наш округ — едва ли не самый кинематографический в Москве. Чего стоит один «Мосфильм» — знаменитая киностудия, которая сама по себе представляет отдельный город. Автобусная экскурсия «Кино в ЗАО» пройдет (вернее, проедет) от Театра на Юго-Западе через проспект Вернадского, смотровую площадку МГУ, улицу Довженко, Мосфильмовскую улицу, площадь Европы и закончится на набережной Тараса Шевченко. Сейчас данная прогулка в разработке. Но можно начать знакомство с кинематографической Москвой с Басманного района, где снимались, например, эпизоды фильмов «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве», «Брат-2».
Это полуторачасовая пешеходная экскурсия, рассчитанная на слушателей старше 12 лет. Она пройдет 22, 23, 28, 29, 30 апреля. Группы — до 20-ти человек. Сбор — в 14 часов у наземного вестибюля станции метро «Чкаловская». Справки по телефону 8 495 150 36 10 и на сайте www.museikino.ru в разделе «Билеты и экскурсии». Следите за анонсами следующих экскурсий Олега Рассохина в рамках экскурсионной программы Музея кино.
Кстати, именно Музей кино, переехавший из Раменок на ВДНХ, дал старт данному проекту.
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