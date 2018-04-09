В Москве с начала года сдали 26 новых социальных и инфраструктурных объектов

Москве в первом квартале 2018 года ввели в эксплуатацию 742 тысячи квадратных метров недвижимости, половина из этого количества приходится на жилье, также в столице построили 26 социальных и инфраструктурных объектов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин , в первом квартале 2018 года в столице введено 742 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых 371 тысяча квадратных метров — жилые дома. За счет привлеченных средств инвесторов введено 468 тысяч квадратных метров недвижимости, или 63%, по жилью этот показатель составляет 90%, инвестиционный ввод — 334 тысячи квадратных метров.

«С начала года москвичи получили 26 новых социальных и инфраструктурных объектов. Помимо 21 жилого дома в числе введенной нежилой недвижимости — пристройка к поликлинике на 100 посещений в смену в Бескудниковском переулке на севере Москвы, административное здание на Петровке, 38, храмовый комплекс Русской православной церкви в Вешняках, административно-деловой центр во Внуково », — отмечается в сообщении.

Также построены гостиницы на улице Островитянова на юго-западе столицы и в поселке Остафьево Новомосковского административного округа, введен многофункциональный коммерческий центр на Новоясеневском проспекте, создана инфраструктура двух тренировочных полей и сервисный центр уличных видов спорта в Лужниках, возведены входная группа и холлы театра ET CETERA.

Кроме того, в столице появилось складское здание в Крылатском, магазин с подземной автостоянкой в Кожухове, АЗС с комплексом сервисных услуг на улице Сайкина в Даниловском районе, гаражи на Можайском и Каширском шоссе. Введены объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

За первый квартал 2017 года в Москве была введена 681 тысяча квадратных метров недвижимости, из которых жилье составило 323 тысячи квадратных метров.