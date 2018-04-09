В Екатеринбурге перекроют движение по улице Челюскинцев

Ограничения продлятся до мая, об этом сообщает в понедельник, 9 мая, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение по нечетной стороне Челюскинцев от переулка Красный до улицы Гражданской будет перекрыто с 16 апреля по 5 мая.

Ограничения связаны с тем, что «Городское управление дорожно-строительных работ» будет производить работы по реконструкции Макаровского моста.

Напомним, движение также будет перекрыто на Вторчермете, на улице Патриса Лумумбы от Военной до дома №27/1 на Братской. Там будут проводить капитальный ремонт дороги.

Кроме того, до августа 2019 года будет перекрыта улица Калинина от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового на Уралмаше.