Ещё
В Екатеринбурге перекроют движение по улице Челюскинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге перекроют движение по улице Челюскинцев 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Ограничения продлятся до мая, об этом сообщает в понедельник, 9 мая, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение по нечетной стороне Челюскинцев от переулка Красный до улицы Гражданской будет перекрыто с 16 апреля по 5 мая.
Ограничения связаны с тем, что «Городское управление дорожно-строительных работ» будет производить работы по реконструкции Макаровского моста.
Напомним, движение также будет перекрыто на Вторчермете, на улице Патриса Лумумбы от Военной до дома №27/1 на Братской. Там будут проводить капитальный ремонт дороги.
Кроме того, до августа 2019 года будет перекрыта улица Калинина от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового на Уралмаше.
АиФ Урал: последние новости
К Пасхе в Екатеринбург привезли благодатный огонь из Иерусалима Чекисты в Екатеринбурге поймали почти шпиона Столичные видеоблогеры сняли сюжет о лучших жилых комплексах Екатеринбурга
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул206
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй80
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия171
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»116
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина45
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение