Часть улицы Челюскинцев закроют в Екатеринбурге на три недели

Екатеринбурге с 16 апреля по 5 мая 2018 года будет ограничено движение по улице Челюскинцев. Для проезда транспорта ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет участок по нечетной стороне автодороги от переулка Красного до улицы Гражданской.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации, ограничение связано с проведением работ по реконструкции Макаровского моста через реку Исеть.

Проект капитального ремонта моста предполагает его расширение с 24 до 50 метров. На новой автомагистрали будет предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону, с трамвайной линией, тротуарами и велодорожками. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.