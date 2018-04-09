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Часть улицы Челюскинцев закроют в Екатеринбурге на три недели
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Часть улицы Челюскинцев закроют в Екатеринбурге на три недели 

Уралинформбюро 51 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге с 16 апреля по 5 мая 2018 года будет ограничено движение по улице Челюскинцев. Для проезда транспорта ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет участок по нечетной стороне автодороги от переулка Красного до улицы Гражданской.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации, ограничение связано с проведением работ по реконструкции Макаровского моста через реку Исеть.
Проект капитального ремонта моста предполагает его расширение с 24 до 50 метров. На новой автомагистрали будет предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону, с трамвайной линией, тротуарами и велодорожками. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.
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