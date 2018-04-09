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С 9 апреля улицу Новороссийскую закроют для движения
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С 9 апреля улицу Новороссийскую закроют для движения 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Улица Новороссийская с 9 апреля будет закрыта для движения.
С 9 по 15 апреля по ул. Новороссийской — от ул. Северной до ул. им. Шевченко в продолжение уже начатых работ по чистовому асфальтированию будут временно перекрываться для движения автотранспорта отдельные участки дороги.
«Подрядная организация переходит к основной части работ по чистовому асфальтированию ремонтируемого участка ул. Новороссийской. Они будут производиться по всей ширине дороги и на всем её протяжении», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
С 08.00 9 апреля будет закрыт для проезда первый участок ул. Новороссийской — от ул. им. Шевченко до ул. им. Селезнева, затем с 11 по 15 апреля движение транспорта ограничат на следующем участке — от ул. им. Селезнева до ул. Ялтинской, цитирует слова Владимира Архипова пресс-служба администрации города
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