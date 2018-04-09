Восточный вестибюль станции «Фили» снова открыт

Информация об этом появилась в официальном микроблоге Московского метрополитена в Twitter.

В понедельник, 9 апреля, открыли восточный вестибюль станции «Фили», который закрывали на выходные (7 и 8 апреля). Информация об этом появилась в официальном микроблоге Московского метрополитена в Twitter.

В публикации также отметили, что станция работает в привычном режиме.

Открыли восточный вестибюль станции «Фили», который закрывали на выходные. С сегодняшнего дня он работает в обычном режиме. Приятных поездок!

— Мосметро (@MoscowMetro) 9 апреля 2018 г.

Временные ограничения были связаны с проведением монтажных работ в пассажирской зоне восточного вестибюля станции. Они проводились в выходные, так как пассажиропоток в эти дни на станции минимален. В будний день станцией пользуются около 24 тысяч пассажиров, а в выходные — 9,5 тысяч человек. На станции дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые подсказывали пассажирам нужный маршрут.

В обычном режиме станция возобновила работу в понедельник, 9 апреля, в 5:30 утра.

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