Ещё
Восточный вестибюль станции «Фили» снова открыт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восточный вестибюль станции «Фили» снова открыт 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Информация об этом появилась в официальном микроблоге Московского метрополитена в Twitter.
В понедельник, 9 апреля, открыли восточный вестибюль станции «Фили», который закрывали на выходные (7 и 8 апреля). Информация об этом появилась в официальном микроблоге Московского метрополитена в Twitter.
В публикации также отметили, что станция работает в привычном режиме.
Открыли восточный вестибюль станции «Фили», который закрывали на выходные. С сегодняшнего дня он работает в обычном режиме. Приятных поездок!
— Мосметро (@MoscowMetro) 9 апреля 2018 г.
Временные ограничения были связаны с проведением монтажных работ в пассажирской зоне восточного вестибюля станции. Они проводились в выходные, так как пассажиропоток в эти дни на станции минимален. В будний день станцией пользуются около 24 тысяч пассажиров, а в выходные — 9,5 тысяч человек. На станции дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые подсказывали пассажирам нужный маршрут.
В обычном режиме станция возобновила работу в понедельник, 9 апреля, в 5:30 утра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский метрополитен сообщил, что изменится 9 апреля на станции метро «Кутузовская»
Максим Ликсутов: первые электробусы появятся на улицах столицы до сентября
Вечерняя Москва: последние новости
Новый житель Московского зоопарка: на свет появился детеныш росомахи Нет движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро из-за инцидента с пассажиром Юго-западный участок БКЛ столичного метро запустят в 2020 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты966
Степаненко покидает Россию92
Степаненко покидает Россию36
Россия ответила на переезд Скрипалей в США212
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»55
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:34
Челобанов усомнился в своем отцовстве
Шоу-бизнес
02:18
Общительный краб полюбил видеокамеру
Общество Наука
03:19
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
00:43
Рыбку и Лесли заподозрили в производстве порно
Происшествия
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение