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На кадастровый учет в Москве по программе реновации поставлены 72 квартиры
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На кадастровый учет в Москве по программе реновации поставлены 72 квартиры 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.
"Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет многоквартирный дом в Юго-Восточном административном округе столицы по адресу: улица Артюхиной, дом 24, корпус 1, построенный в рамках реализации программы реновации жилищного фонда города", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
Разрешение на ввод многоквартирного одиннадцатиэтажного дома в ЮВАО в эксплуатацию было получено 30 марта 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Москве для строительства жилья по программе реновации отобрано больше 240 стартовых площадок. Уточненный список, куда вошли семь новых адресов, был утвержден на заседании президиума правительства Москвы 10 апреля.
В частности, новое жилье взамен старых пятиэтажек начнут возводить в Бескудниковском районе, в Марфине, в Нагорном районе. В тоже время из списка стартовых площадок убрали один из участков на юге города. Ранее планировали строить дом по адресу Севанская улица, владения 54-56. Выяснилось, что на этой территории проходит много инженерных сетей.
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 Ещё 8 источников 
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